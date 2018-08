Giusy Ferreri contestata al Deejay On Stage di Riccione: ha cantato Think per ricordare Aretha Franklin, improvvisando alcune parole del testo, e il popolo della Rete non l’ha perdonata.

Giusy Ferreri contestata

Beh, almeno sul gingle “Freedom, freedom” non poteva sbagliare… Ma in qualche caduta la famosa cantante abbiatense è pur incapppata, nel dedicare un tributo alla compianta Aretha Franklin, due giorni fa al Deejay On Stage di Riccione.

Con il testo in mano

Nonostante la voce di Abbiategrasso, accompagnata dai Boomdabash, avesse in mano il testo della canzone “Think” che ha reso famosa al grande pubblico l’artista soul anche per via del film The Blues Brothers, nel trasporto artistico la Ferreri s’è lasciata andare a qualche storpiatura, se non proprio “variazione sul tema”…

Social impietosi

Per i leoni da tastiera della Rete è stato un po’ un invito a nozze… prevedibili gli strali nei confronti della cantante, regina dell’estate con il tormentone “Amore e capoeira“.

Nel passato, si ricorda una disavventura simile occorsa ad Adriano Celentano nel 2000 a pochi mesi dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè: in un concerto tributo a Genova sbagliò diversi brani de “La guerra di Piero”.