Trova e restituisce portafoglio contenente 950 euro.

Trova e restituisce portafoglio: “Ora aspetto il Karma”

“Tutti i politici rubano”. Quante volte ci è toccato sentire questa frase nei bar o in piazza. Purtroppo, a volte, discorsi anche supportati da inchieste della magistratura. Che si tratti di un banale luogo comune è ovviamente un dato di fatto. A ulteriore conferma arriva anche la simpatica vicenda estiva che ha coinvolto il sindaco di Cornaredo, Yuri Santagostino, durante le sue ferie estive. Come raccontato dallo stesso in un post di Facebook, nella serata di ieri, martedì 20 agosto, il primo cittadino in villeggiatura ad Alassio ha trovato un portafoglio contenente la bellezza di 950 euro, oltre a tutti i documenti. Senza pensarci due volte Yuri si è recato dalla Polizia locale per riconsegnare ciò che aveva trovato, sicuro che il proprietario fosse in ansia. “Il nobile gesto”, per altro il minimo che ci si può aspettare da un rappresentante delle istituzioni civili ma anche da un semplice cittadino con senso civico, fa sperare il sindaco cornaredese in un riconoscimento da parte del Karma e scherzando afferma “Anche cose semplice eh. Il Milan che vince lo scudetto, una vincita al SuperEnalotto”.

Il post su Facebook