Restituisce un portafogli con 35mila euro: il racconto di mamma Cinzia. L’episodio è avvenuto giovedì sera in via Marsala a Monza, nel parcheggio dell’Unes, ne parla il Giornale di Monza (CLICCA QUI per LA NOTIZIA COMPLETA).

Restituisce un portafogli con 35mila euro: il racconto di Cinzia

Cinzia Lazzaroni, 34 anni, giovedì 10 gennaio hanno trovato per terra un portafogli. Una volta raccolto si sono accorti che all’interno c’era una ingente quantità di denaro, lo ha immediatamente riconsegnato al supermercato pensando fosse di qualche cliente ancora all’interno dell’esercizio.

La notizia è raccontata in modo dettagliato a questo link. Ma oggi vi proponiamo il racconto di Cinzia nel video e nelle immagini girate nella sua Tabaccheria, esercizio storico aperto dai genitori nel 1978 nei pressi del centro di Monza, dove è conosciutissima.