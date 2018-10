Trova tartufo da mezzo chilo, il record 2018 a un cercatore finalese.

Trova tartufo da mezzo chilo

Si tratta ovviamente del tartufo più pregiato, il Tuber Magnum, il tartufo bianco. A fare la scoperta un tartufaio finalese, Federico Damasseno, che trovato il preziosissimo tartufo nelle Langhe lunedì scorso grazie al fiuto della sua fedele cagnolina Minnie.

Il prezzo

Il peso esatto è di 468 grammi, il record per questo 2018, stagione che sta regalando tante soddisfazioni ai tartufai grazie alle abbondanti piogge dei mesi scorsi. Il costo però, essendo una stagione particolarmente fertile è più basso rispetto a quello degli scorsi anni: prezzi in calo infatti del 44% rispetto al 2017.

Record assoluto

Il record assoluto del Tuber Magnum Pico più grande al mondo mai trovato spetta però ad un ravennate, l’allora 32enne Matteo Casadei, che a fine novembre 2014 trovò, proprio in terra romagnola, un tartufo da ben 1 chilo e 878 grammi. Allora la prima proposta d’acquisto venne proprio da Alba, dove il consorzio che batte l’asta propose al giovane di acquistarlo per regalarlo a Obama. Casadei rifiutò e il Tuber Magnum da record venne poi battuto all’asta per 50mila euro.

LEGGI ANCHE: Prezzo tartufo in calo rispetto allo scorso anno