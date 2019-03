Truffe ad anziani: dalla Regione 170mila euro ai Comuni per la prevenzione. Opportunità per enti con popolazione superiore ai 30mila abitanti.

Uno stanziamento di 170.000 euro per la prevenzione ed il contrasto dei reati contro la popolazione anziana. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. Per la

realizzazione dei progetti sono stati stanziati 170 mila euro da assegnare in parti uguali ai Comuni che sottoscriveranno l’accordo: 70.000 euro per il 2019 e 100.000 euro per l’anno 2020.

I progetti

Il contributo della Regione coprirà sino all’80% del costo del singolo progetto che potrà riguardare: accordi di collaborazione per iniziative formative, informative e culturali; interventi di assistenza di tipo materiale e psicologica; fornitura di materiali divulgativi; prestazioni del personale esterno al Comune e per l’assistenza di tipo materiale e psicologica alle vittime di reati.

Lettere ai comuni per aderire al bando

La misura è riservata ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. “Lo scorso mese – ha dichiarato De Corato – ho inviato una lettera ai 39 comuni lombardi, per segnalare loro l’opportunità di aderire alla proposta di sviluppare interventi a favore della popolazione anziana, in particolare, in contrasto alle truffe”.

“La Regione Lombardia – ha aggiunto l’assessore regionale alla Sicurezza – è attenta ai reati a danno della popolazione anziana. Dal 2015, grazie all’articolo 8 della legge regionale 17, promuove e sostiene iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana”.

Già diversi Comuni hanno aderito

Al momento sono 24 i Comuni lombardi che hanno aderito alla proposta. Eccoli di seguito:

PROVINCIA DI MILANO: Milano, Sesto San Giovanni, Abbiategrasso, Legnano, Corsico, Rho, Rozzano e Cinisello Balsamo.

PROVINCIA LECCO: Lecco

PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA: Desio, Seregno, Limbiate e Lissone

PROVINCIA DI VARESE: Gallarate e Busto Arsizio

PROVINCIA DI CREMONA: Crema

PROVINCIA DI LODI: Lodi

PROVINCIA DI MANTOVA: Mantova

PROVINCIA DI BRESCIA: Brescia

PROVINCIA DI COMO: Cantù

PROVINCIA DI PAVIA: Pavia, Voghera e Vigevano

PROVINCIA DI BERGAMO: Bergamo.

La piaga delle truffe in Brianza

Il problema delle truffe agli anziani è diffuso anche in Brianza dove purtroppo si registrano casi praticamente ogni settimana. L’ultimo solo pochi giorni fa: vittima un anziano di 95 anni truffato a Paderno DugnanoQUI LA NOTIZIA

Altro caso recente a Cesano Maderno dove una coppia di anziani coniugi è stata raggirata da due finti tecnici dell’acqua: LEGGI QUI I DETTAGLI.

Bottino da mille euro anche a Monza dove due falsi tecnici dell’acqua sono entrati in azione una decina di giorni fa nel quartiere San Fruttuoso. Sono riusciti a farsi aprire la porta da un anziano con la scusa di dover effettuare alcuni controlli. Poi, in un momento di distrazione, sono fuggiti con i contanti. QUI L’ARTICOLO