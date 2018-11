Truffe, incontro pubblico con militari e Polizia locale a Rescaldina.

Truffe, ecco come non cadere nella trappola

“Difendiamoci dalle truffe”. Questo il titolo dell’incontro pubblico in programma mercoledì 7 novembre, alle 15, alla chiesa parrocchiale di Rescalda. Organizzato dal Comune, sarà l’occasione per conoscere tutti i trucchi con i quali i malviventi cercando di carpire la fiducia delle vittime per truffare e rubare dalle abitazioni.

Le modalità più usate

Da ricordare, sempre, che la fantasia di chi raggira e ruba non ha limiti. C’è chi suona alla porta spacciandosi per finto tecnico dell’acqua, della luce, del gas ma il cui unico obiettivo è entrare in casa (spesso dicendo che l’acqua del rubinetto è inquinata e può sciogliere – ovviamente è tutto falso – i gioielli che la vittima poi viene invitata a mettere nel freezer e poi fatti sparire). Oppure dicendo di essere amici del figlio che (tutto falso) ha avuto un incidente, o fingendosi una persona incontrata anni prima e che ora si trova in difficoltà.

E non mancano quelli che dicono di essere membri delle forze dell’ordine e della Polizia locale.

Che fare? Non aprire mai la porta e chiamare sempre, e subito, il 112.

