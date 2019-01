Trul junior, buona la prima con “Olga di carta”. Ci sono storie che conquistano e stupiscono, ancora di più se raccontate con la solita maestria di Crocevia dei viandanti.

Trul, buona la prima

“Ti racconto un libro” versione junior esordisce al CinemateatroNuovo con la storia della “bambina di carta” che partì dal suo villaggio per andare a chiedere a una Maga di trasformarla in una bambina vera, in carne e ossa. Attraversò boschi e mari, volò in mongolfiera, si imbattè in un circo e tante altre avventure, e alla fine, giunta dalla maga, riuscì a ritrovare se stessa, scegliendo di rimanera una bimba di carta.

Bimbi conquistati

Un racconto coinvolgente, grazie al gioco di luci, musiche e marionette messo in scena dalla compagnia teatrale. Alla fine merenda per tutti i piccoli spettatori, che hanno anche avuto l’opportunità, a sipario aperto, di “conoscere” la protagonista della storia. Prossimo appuntamento domenica 17 febbraio con la compagnia rami e la Storia di Babar.