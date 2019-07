Le piogge estreme sono aumentate in modo costante a livello globale negli ultimi cinquant’anni, in parallelo con l’intensificarsi del riscaldamento globale. Intensi temporali con forti piogge concentrate in un tempo ridotto sono ormai all’ordine del giorno. Le precipitazioni estreme possono rivelarsi particolarmente pericolose, causando inondazioni e mettendo a dura prova gli impianti di scarico e le tubature dei nostri edifici. Per questo motivo, come spiega Garbenspurghi – società di Rho che dal 1975 si occupa di spurghi e manutenzione di impianti fognari e di acque reflue in ambito civile – oggi più che mai è importante eseguire in modo costante la manutenziona ordinaria.

Il cambiamento climatico e i rischi per impianti e tubature

Garbenspurghi propone ai condomini e alle aziende un servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti di scarico. In questo modo si prevengono i problemi e si riduce il rischio di emergenze. “Dal 1975, anno di fondazione della nostra azienda, a oggi, abbiamo vissuto in prima persona il cambiamento in materia di ambiente e di meteorologia. Sono sempre più frequenti gli allagamenti dovuti a bombe d’acqua e a piogge molto intense in breve lasso di tempo. Molti impianti non sono preparati. Per questo suggeriamo di aggiornarli o – quando non fosse possibile – di eseguire la manutenzione ordinaria con cadenza regolare” spiega Duilio Capasso, titolare di Garbenspurghi. “Una gestione attenta della depurazione degli impianti di scarico garantisce una maggiore durata nel tempo e costi ridotti di gestione” spiega il sig Capasso. Questo vale a maggior ragione per gli edifici con impianti “datati”.

I vantaggi di una manutenzione ordinaria

L’insieme di tutti gli interventi su impianti idraulici, finalizzati a contenere il normale degrado di utilizzo ed a prevenire eventi accidentali che comportano la necessità di “primi interventi” o interventi urgenti, è detta manutenzione ordinaria.

Periodicamente è bene eseguire un controllo dello stato dell’impianto. Eseguire con l’occasione eventuali operazione necessarie di pulizia, ad esempio svuotamento e lavaggio pozzi, stasatura e lavaggio di condotti pluviali, griglie e fognature, lavaggio sifoni e abbonamenti per manutenzioni condominiali…. La Garbenspurghi ha messo a punto una serie di servizi dedicati per condomini, abitazioni unifamiliari e aziende, proponendo, per ciascuna categoria, il programma di manutenzione più adeguato e la migliore tipologia di intervento in caso di problematiche occorse al sistema fognario.

Manutenzione ordinaria, a chi rivolgersi

Garbenspurghi interviene su Rho, Milano città e in un raggio d’azione di circa 20-25 Km di distanza dalla sua sede, in via Mincio 19 a Rho.

Per contattare Garbenspurghi chiamare lo 02-9307031, scrivere a info@garbenspurghi.it o visitare il sito www.garbenspurghi.it.