Turbigo, si intitola “Ma il cielo è sempre più blu” l’incontro aperto alla cittadinanza previsto per domani, venerdì 12 aprile 2019.

Turbigo e l’incontro con Patrizia Toia

Il Pd parla di Europa e lo fa insieme all’onorevole “dem” Patrizia Toia, europarlamentare e capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo. A organizzarlo il circolo Pd “Moro – Berlinguer” di Turbigo e Nosate in collaborazione con il Pd Zona Altomilanese.

“Riflettere sull’attuale stato di salute dell’Unione Europea”

E’ il segretario del circolo di Turbigo e Nosate, Simone Meazza, a spiegare gli obietti e i propositi dell’incontro: “Sarà l’occasione per riflettere sull’attuale stato di salute del percorso di unificazione europea, per confrontarsi sulle sfide che le istituzioni e i cittadini saranno chiamati ad affrontare nell’immediato futuro, e per comprendere, infine, se il sogno di un’Europa ‘unita nelle diversità’, fondata sull’uguaglianza, democrazia e solidarietà dei popoli, sia un sogno ancora vivo, nonostante il pericolo rappresentato da nuove forme di nazionalismo e di populismo antieuropeista”.

L’appuntamento

L’incontro aperto alla cittadinanza quindi è previsto per venerdì 12 aprile 2019 alle 21 nella Sala Vetrate del municipio di Turbigo in via Roma 39.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE