“Tutta un’altra stories”: successo per il videoclip girato ad Arese

“Tutta un’altra stories”: successo per la canzone di Marcello (Marcello Simonetta) feat. Cena (Riccardo Vitaliano) con la produzione di Okrim (Mirko Padovani).

Forse chi ha visto il video avrà riconosciuto qualche posto: infatti è stato girato ad Arese e, in pochi giorni, ha avuto quasi 1000 visualizzazioni su YouTube. Si tratta di “Tutta un’altra stories”: la canzone di Marcello (Marcello Simonetta) feat. Cena (Riccardo Vitaliano) con la produzione di Okrim (Mirko Padovani).

“Il video, girato in diversi luoghi di Arese (la palestra del centro sportivo, la biblioteca, la palestra Forum, il ristorante Zoi e il cinema teatro) parla di una coppia di ragazzi che si piacciono e si seguono a vicenda su Instagram, attraverso le loro storie” – ci racconta Marcello che lavora a Radio Cluster di Rho. “Lei è una ballerina, lui è allenatore di basket; dopo essersi “rincorsi” virtualmente, finalmente si incontrano di persona. Ma a quel punto non sanno cosa dirsi. E l’unico modo per comunicare… continua ad essere quello di mandarsi messaggi”.