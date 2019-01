Tutti pazzi per la luna rossa: i più mattinieri nella primissima mattinata di oggi, lunedì 21 gennaio 2019, hanno avuto la possibilità di ammirare uno spettacolo davvero straordinario che gli esperti hanno definito superluna. Anche nel milanese sono stati tanti ad ammirare la scena con il naso all’insù e qualcuno è riuscito anche a realizzare delle splendide immagini che ha poi condiviso in rete donando a tutti (anche ai più pigri e a quelli meno disposti alla levataccia) di godere di questa esperienza.

La Luna Rossa

Ma perchè la Luna di è trasformata in una palla infuocata? Il nostro suggestivo satellite si è trovato nel punto più vicino al nostro pianeta ( in termine astronomico si definisce perigeo). Proprio per questo motivo la Luna era estremamente visibile: era più grande rispetto al solito, più splendente e soprattutto si è tinta di rosso. Da un punto di vista “tecnico” la Luina, in fase di plenilunio e alla minima distanza dalla Terra (357.344 km), si è trovata nel cono d’ombra creato dal nostro pianeta, che si interpone tra il satellite e il Sole. L’allineamento Sole-Terra-Luna ha provocato quini una eclissi lunare totale.