Tutti per Matteo Pasqualotto, il bimbo di 6 anni che lotta contro la leucemia (in copertina il nonno materno Alessandro Cucco).

Tutti per Matteo all’oratorio di Ossona

Centinaia di persone si sono date appuntamento all’oratorio di Ossona per prendere parte alla serata evento a favore del piccolo Matteo, affetto da leucemia, andata in scena sabato 14 luglio. La band dei sindaci Gente in Comune ha pensato all’organizzazione.

La raccolta fondi prosegue

È possibile tuttavia aiutare anche in seguito la famiglia del bimbo, costretta a risiedere vicino all’ospedale dove si cura il bambino. Nell’edizione cartacea di Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola da venerdì 20 luglio, si troveranno i dettagli per contribuire alla causa e si potrà conoscere meglio la storia di questo piccolo grande combattente, per il quale tutti noi facciamo il tifo.