Domenica 8 luglio si svolgerà a Corbetta la terza tappa del Giro Rosa – Giro Ciclistico d’Italia Femminile 2018. La città sarà blindata per qualche ora.

Giro rosa: il percorso

Il percorso ha una lunghezza di 132,00 chilometri suddivisi in otto giri e interessera` le seguenti vie e piazze: Piazza Beretta, Via Mazzini, Corso Garibaldi, Piazza del Popolo, via Brera, Via IV Novembre, via Europa, via Milano, via E. Parini, via Fogazzaro, via Verga, via Croce, via Repubblica, via Verdi, via Roma, via Sant’Ambrogio, via Volta; oltre alle strade provinciali extra comunali denominate Sp11 ex SS11 (ovest), Sp 227. I comuni interessati dal tracciato sono Corbetta, Vittuone, Cisliano.

La gara

Il ritrovo delle atlete è` in Piazza Beretta; le atlete sfileranno lungo le vie del centro storico fino a raggiungere via Europa, luogo di partenza della competizione. Sulla stessa via, all’altezza con via G. Parini e` disposto l’arrivo e conseguente premiazione. L’inizio effettivo della competizione sara` alle 12.15, la fine e` prevista per le 16 circa.

Corbetta rosa

Pre evento sabato 7, con una serata culinaria-musicale in piazza Beretta. Il corso già da qualche settimana è stato colorato con gli ombrelli rosa. I commercianti hanno realizzato vetrine a tema, con bici rosa in tutto il centro.