Dopo il rinvio della data di ottobre per il maltempo, domenica 17 novembre andrà in scena l’edizione autunnale del Tuttonatura.

“Tuttonatura Festa Mercato” torna a Legnano

Tuttonatura è il progetto del Circolone di Legnano nato nel 1994 che si svolge nelle piazze di Legnano e dintorn. E’ un “buon” incontro con piccole aziende agricole, con il mondo del biologico e dell’ecosostenibile e con appassionati artigiani del gusto e della creatività”. E non poteva mancare quest’anno. “Tuttonatura Festa Mercato” torna quindi nella sua versione autunnale, con un pizzico di magia del natale. Oltre ai tantissimi produttori agricoli e ai bravissimi artigiani, per tutta la giornata sarà operativo un punto ristoro, pronto a sfornare buoni piatti e golosità all’insegna del buon vivere e della festa. Al Tuttonatura, inoltre, parteciperanno anche le Associazioni presenti sul territorio che vi presenteranno i loro progetti. Non mancherà, infine, il divertimento per i più piccoli con gli spettacoli di giocoleria, il truccabimbi e i laboratori creativi.

