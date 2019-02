Bolide nei cieli della Lombardia

L’ultimo avvistamento arriva dal Milanese. Erano da poco passate le 19 di ieri, mercoledì 13 febbraio 2019, quando un grosso oggetto luminoso ha attraversato il cielo. A vederlo sono state numerose persone, alcuni residenti a Rescaldina, altri a Parabiago e altri ancora in altre parte del Legnanese ma anche nel Castanese, come ad Arconate, e anche del Varesotto.

Probabilmente si è trattato di un “bolide” ovvero un meteorite di dimensioni più consistenti della norma, in grado di lasciare nel cielo una scia più lunga e persistente, come avvenuto a ottobre: Meteorite nel cielo: avvistato anche in Lombardia VIDEO

“Sbufalati” i dischi volanti della Valtellina

Nei giorni scorsi a far tanto discutere è stato però un filmato divenuto virale nel tam tam via WhatsApp: nel video un oggetto triangolare volteggia attorno al Pizzo Scalino in Valmalenco (Sondrio) e in molti hanno pensato subito a un disco volante. In realtà gli autori dello scherzo hanno quasi subito svelato il mistero: il triangolo che volteggia sul Pizzo Scalino è in verità il marchio della Valmalenco Ultradistance Trail, la gara di corsa sulla distanza di 90km che si svolge all’ombra delle montagne malenche:

Strani avvistamenti anche a Brescia

Strani avvistamenti nei cieli di Cologne: come ha raccontato BresciaSettegiorni.it, lunedì 1 febbraio 2019, alle 17 circa, avvistato del fumo nero, come se qualcosa stesse bruciando mentre precipitava:

Piemonte resta regione più “misteriosa”

Gabriele B. nell'agosto scorso ha assistito ad un fenomeno particolarmente curioso: si trovava nei pressi dell'istituto tecnico agrario Bonfantini di Novara quando un oggetto in cielo ha catturato la sua attenzione.

Ma è la Provincia di Torino quella che totalizzato più avvistamenti, come raccontato da ilCanavese.it:

“I dischi volanti si radunano sulla verticale di Varisella, sopra il monte Turu – spiega Claudio Mannella, classe 1956, residente a Mathi – l’ultimo mio avvistamento è nella notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno”.

ANCHE QUI CLICCA SULL’IMMAGINE E LEGGI L’ARTICOLO DI ILCANAVESE.IT:

Una spiegazione “logica” qualche giorno dopo

Non ci sarebbe stato nessun ufo nei cieli del Canavese. A far luce sull’accaduto la risposta dell’Aeronautica alla Procura di Ivrea. Nonostante i tantissimi post apparsi sui social che raccontavano del presunto avvistamento, sarebbero stati due Tornado, impegnati in un’esercitazione, a provocare la luce bianca intensa e il boato fortissimo avvertiti da numerosi canavesani.