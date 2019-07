Fra le allerte alimentari più recenti, il richiamo di due prodotti: una crema di pistacchi in cui sono finiti anacardi “alieni” e l’arancia candita con un allergene imprevisto.

Arancia candita con allergene

“Drageees arancia candita ricoperta di cioccolato fondente” a marchio “Despar Teatro Italia” contiene anidride solforosa, un allergene non dichiarato in etichetta. Il richiamo riguarda quattro lotti prodotti a Cerro Maggiore, in provincia di Milano: LOTTO: 11800153/30-12-2019 LOTTO: C1800434/30-03-2020 LOTTO: C1800493/30-04-2020 LOTTO: C1800537/30-05-2020.

Occhio alla crema di pistacchi

“Il prodotto non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche agli anacardi”.

Con questa motivazione Globus invita i clienti allergici a non mangiare la sua crema di pistacchi. Nell’elenco degli ingredienti manca infatti l’allergene “anacardi”, informa la catena di negozi in un comunicato odierno. L’ingestione di anacardi costituisce un serio rischio per la salute delle persone che soffrono di allergia a tali noci, ricorda l’azienda. La crema di pistacchi in questione ha il numero d’articolo 1271472100, un peso di 220 grammi. I clienti allergici agli anacardi, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, possono riportare il prodotto in filiale, dove sarà rimborsato il prezzo d’acquisto.