Sabato 28 dicembre ultimo appuntamento del 2019 di SMAG!, la serata che da ottobre ogni sabato sera ha portato a Canegrate musica live e party con dj set.

Per l’occasione il tema sarà il TRASH, con lo scambio dei “regali brutti” e i dj set divertenti e tutti da ballare di BoomBoomSound e di Dani Belardo di 360Trash.Una serata goliardica e divertente, da passare in compagnia di amici per fare festa e scambiarsi gli auguri per l’anno nuovo. Durante la serata potrete barattare i regali brutti (o semplicemente indesiderati) che avete ricevuto, scambiandoli con altri regali brutti ma che magari a voi piaceranno un sacco! A infiammare in console ci saranno i ragazzi di 360Trash e Boom Boom Sound, per una notte TRASH da urlo disco dopo disco!

