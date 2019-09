“Un Angelo alla Ricerca 3.0” sbarca sabato 28 settembre in Villa Pagani a Corbetta. Un progetto nato dal desiderio di ricordare Angelo Cicalase, ricercatore dell’Istituto Europeo di Oncologia, prematuramente scomparso nel 2015. “Il modo migliore per onorare la sua memoria è stato quello di portare avanti il suo lavoro, permettendo a giovani ricercatori di impegnarsi nella ricerca scientifica in ambito medico, proprio come faceva lui”, spiega Mariangela Bosoni, promotrice dell’evento.

“Un Angelo alla ricerca” torna a Corbetta

“Cosi già da tre anni quello che in principio era un gruppo di amici, ora diventato l’associazione ‘Un Angelo alla Ricerca APS’, organizza una giornata caratterizzata dal susseguirsi di iniziative di carattere sportivo, ludico, musicale e culturale/scientifico volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, compresi i più piccoli, sul tema della ricerca scientifica. La raccolta fondi collegata all’iniziativa ci ha permesso, per ciascuna delle precedenti edizioni, di devolvere 12.000 euro per rinnovare la borsa di studio istituita a nome di Angelo dalla Fondazione Umberto Veronesi”, aggiunge. Durante l’evento si terrà la cerimonia di consegna dell’assegno con il ricavato della manifestazione a un rappresentante della Fondazione Umberto Veronesi (FUV). Saranno inoltre presenti il Dr. Pier Giuseppe Pellicci, co-direttore dell’Istituto Europeo Oncologico (IEO) e la Dr.ssa Aida Zulueta Morales, la giovane ricercatrice vincitrice della borsa di studio dello scorso anno.

La corsa

“Un Angelo Alla Ricerca 3.0” avrà quest’anno una ricca scaletta di attività: il primo appuntamento è per il 25 Settembre con “In corsa per la Ricerca”, una corsa podistica in notturna con partenza dalla Villa Pagani di Corbetta, organizzata in collaborazione con il Gruppo Podistico Corbettese.

Festa in villa

Durante la giornata del 28 Settembre: alle 9.30 torneo di calcio a 7 giovanissimi “In campo per la ricerca” presso i campi dell’ASD Corbetta; alle 10 torneo di calcetto “3° Trofeo Angelo Cicalese” allo “Sport Live” di Santo Stefano Ticino. In Villa Pagani a Corbetta, dalle 13.30 premiazione della corsa campestre e dei tornei di calcio, dimostrazione delle manovre di BLSD (rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore semiautomatico) a cura dell’Associazione “Tutti per Fabio”, stage di danza a cura di “ASD Futura Danze”, ginnastica artistica con “Edes ASD” laboratorio creativo per bambini con “Kirikù lab”. Alle 16 dimostrazione delle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica a cura del personale della Pediatria dell’Ospedale di Magenta. Alle 18 cerimonia di consegna dell’assegno a un rappresentante della Fondazione, seguiranno l’estrazione della lotteria, la finale del concorso canoro “Your Talent” e alle 21 la serata musicale con i LiVa (Ligabue e Vasco cover band). Griglia aperta a pranzo e a cena, e dalle 18 aperitivo.