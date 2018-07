Un anno in Honduras per studiare e fare volontariato, in cerca del “cuore dell’umanità”.

Un anno in Honduras grazie a una borsa di studio

Trascorrerà un anno scolastico in Honduras, misconosciuto Paese del Centro America, grazie a una borsa di studio dell’associazione Intercultura. Una bella avventura per Serena Maltecca, 16enne di Legnano, in procinto di preparare le valigie per la capitale Tegucigalpa. La studentessa dell’istituto Bernocchi, che ha appena concluso con profitto la terza liceo scientifico con opzione scienze applicate, partirà il 22 agosto. Nel frattempo, si è raccontata a Settegiorni Legnano-Alto Milanese in edicola da venerdì 27 luglio.

Ospite di una famiglia

“Sarò ospite di una famiglia composta da mamma, due figli di 19 e 4 anni e pure un cagnolino. Così non sentirò troppo la mancanza del mio”. Serena scherza, forse per esorcizzare “l’ansia che sale” all’idea di doversi separare dalla mamma Carla, dalla sorella maggiore Angela e dalle amiche.

In cerca del “cuore dell’umanità”

Ma tra eccitazione e comprensibili timori rivela: “Mi hanno chiesto di esprimere tre preferenze: oltre all’Honduras ho indicato il Sudafrica e il Ghana. Paesi che mi affascinano, così come mi affascina l’idea di andare alla scoperta di luoghi meno conosciuti e meno ‘scontati’ in tema di anno studio all’estero rispetto a Gran Bretagna e Stati Uniti. Credo che quest’esperienza mi permetterà di incontrare “il cuore dell’umanità” e sarà preziosa anche per il mio futuro professionale, che mi piacerebbe fosse nel campo medico.