Grazie a un contributo del Parco Pineta il Comune di Vedano Olona donerà alla

propria comunità (e anche al di fuori di questa) un calendario fotografico

Un calendario per Vedano Olona

L’idea è di “contornare” ogni mese con foto della natura del nostro territorio, per fare conoscere ma anche per regalare emozioni da orizzonti, scorci illuminati, luoghi simbolo cadenzati dal ritmo delle stagioni che si susseguono: tutto questo, per illustrare e vivere un territorio. Un modo per ringraziare la Natura che ci circonda in tutte le stagioni ricordandoci la sua forza e la sua fragilità. Un calendario per ricordarci tutti i giorni dell’anno che la sua bellezza è un precario equilibrio che dipende anche dalle nostre azioni quotidiane. Perché solo lasciando il nostro mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato garantiremo il futuro alle nuove generazioni. Le immagini sono state selezionate da alcuni degli scatti più significativi realizzati da fotografi amatoriali vedanesi: Elisabetta Vitellozzi, Almerico Padovani, Rolando Lucioni e Stefano Battistella, che hanno ritratto zone del Parco Pineta (come il Sentiero delle Rane) e del nostro paese.

La tiratura è limitata: chi desidera avere una copia potrà rivolgersi all0 SpoC (Sportello per il Cittadino) negli orari di apertura ufficio.