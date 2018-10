Coccodrillo nel laghetto di Fagnano Olona? Risolto il mistero.

Coccodrillo nel laghetto del parco? Ecco cos’era

Un coccodrillo nel laghetto del parco Valle Olona a Fagnano. Alla prima occhiata pare proprio così. E in tanti hanno infatti pensato di essere di fronte a uno di quei giganteschi esemplari. In realtà si tratta di un pneumatico di moto da cross. Le cui tacche lo fanno assomigliare alla coda di un coccodrillo (ringraziamo Nicola Di Nola per la foto).

Adesso la gomma è di fatto diventata di “proprietà” delle tartarughe: in estate, al mattino, ci salgono per prendere il sole. E anche le gallinelle lo usano come approdo.

Come arrivarci

Il pneumatico-alligatore si trova nel Parco Valle Olona. Precisamente nelle zone umide perchè quando l’Olona esonda si formano dei laghetti popolati da aironi e altre specie di uccelli. Una volta arrivati qui, occorre raggiungere l’approdo Dei Calimali in valle a Fagnano, direzione Gorla: c’è un parcheggio e, seguendo la pista ciclabile, ci si arriva in 5 minuti. In quella zona vi sono anche i resti di un mulino.

