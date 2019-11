“Un coperchio sul sole” al Paccagini di Castano Primo: prima la prima nazionale del film sul disastro alla centrale nucleare di Fukushima nel 2011. Presente anche l’ex primo ministro giapponese Naoto Kan insieme al regista Tamiyoshi Tachibana.

“Un coperchio al sole”, la prima a Castano Primo

Un Paccagnini, il famoso teatro di Castano Primo, sold out quello che ha accolto la prima nazionale del film “Un coperchio sul sole”, sul disastro della centrale nucleare di Fukushima del 2011.

Ieri sera, venerdì 1 novembre 2019, in tantissimi hanno affollato l’auditorium di Castano Primo per informarsi sulla tematica alla presenza anche dell’ex primo ministro giapponese Naoto Kan, giunto sul territorio per l’occasione, insieme al regista del film Tamiyoshi Tachibana.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Mondi in Cammino Onlus di Massimo Bonfatti, in collaborazione con l’Ecoistituto della Valle del Ticino, presieduta da Oreste Magni, con il patrocinio della Conferenza del Patto dei sindaci all’Altomilanese.

Nel pomeriggio, infatti, alcuni sindaci del territorio hanno incontrato Naoto Kan nella sede del municipio di Cuggiono, in Villa Annoni.

Il primo cittadino di Castano, Giuseppe Pignatiello, orgoglioso dell’importante evento che si è svolto al Paccagnini di Castano, dichiara: “Sono davvero, davvero molto emozionato, non capita tutti i giorni di poter conoscere e stringere la mano a persone che fanno parte della Storia. Un vero onore per me aver incontrato l’ex Primo Ministro giapponese Naoto Kan: una visita eccezionale che ha dato lustro e notorietà alla nostra Castano Primo, e ha regalato un momento di riflessione su eventi di portata mondiale. Siamo stati tra le due uniche Città, oltre Latina, ad ospitare l’ex Primo Ministro del Giappone per la proiezione in prima nazionale del film ‘Un coperchio sul sole'”.

Tra il pubblico molte persone sensibili al tema come, ad esempio, esponenti del Comitato accoglienza bambini di Chernobyl che ogni anno ospita piccoli ucraini per una vacanza terapeutica e coinvolge famiglie di San Vittore Olona, Cerro Maggiore, Cantalupo, Canegrate, Legnano e Castellanza.

