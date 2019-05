Un fiore per la ricerca: le azalee per la ricerca sul cancro in Piazza Avis Aido

Un fiore per la ricerca: Pogliano aderisce all’iniziativa

Domenica 12 maggio in occasione della festa della mamma in Piazza Avis Aido a Pogliano Milanese verrà allestito il gazebo per l’annuale vendita delle azalee. Il ricavato andrà a favore della ricerca sul cancro. Nel caso specifico, delle malattie tumorali che interessano la popolazione femminile.

I volontari saranno a disposizione di tutti. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare su un tema delicato ma importante: portare a conoscenza delle scoperte, in campo medico, già raggiunte, e che si potranno conquistare in futuro grazie alle nuove sperimentazioni.

Pogliano é compresa nelle 3.700 piazze d’Italia che aderiscono al progetto. Le azalee, dal 1984 ad oggi, hanno contribuito a migliorare la qualità di vita di molte donne. Prevenzione, diagnosi, cura, conoscenza. Attraverso la ricerca. Questo il concetto della giornata. Il significato resta quello di dare un senso di continuità ai progressi. Un impegno straordinario per affrontare un problema complesso.

All’atto dell’acquisto verrà rilasciata una brochure informativa.

Il costo é di quindici euro cadauno. Non si tratta soltanto di uno splendido fiore: in questo caso é l’occasione fondamentale da cogliere. Negli ultimi anni Airc ha stanziato più di trentadue milioni di euro per gli studi. Un impegno che richiede di essere sostenuto.

