Appuntamento con Agenda 21 per parlare insieme di un futuro senza plastica nel nostro territorio

Abbiategrasso vuole un futuro senza plastica

Il tema dell’inquinamento da plastica e delle conseguenti azioni per mitigarlo è di grande attualità e sempre più sentito dalla maggior parte delle persone. Se non correttamente smaltiti, infatti, i residui plastici sono causa di molti problemi per il nostro territorio (pensiamo al ciclo delle acque potabili, ai pericoli per la fauna, alla qualità dell’ambiente in generale) e possono viaggiare lontano, contribuendo a peggiorare l’inquinamento delle spiagge, dei mari e degli oceani.

Per approfondire queste tematiche che coinvolgono tutti i cittadini, giovani e meno giovani, il Comune di Abbiategrasso ospiterà il XVIII Forum di Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino che si terrà martedì 25 giugno alle 21 nella Sala Consiliare del Castello Visconteo, per promuovere iniziative in tema di sostenibilità, per discutere ad ampio spettro della questione, raccogliere le prospettive dei cittadini ed elaborare strategie comuni di intervento.