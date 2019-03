Un giovane ballerino cerianese sarà protagonista questa sera, venerdì 1 marzo 2019, a Italia’s got Talent.

Un giovane di Ceriano Laghetto a “Italia’s got talent”

Luca Cilluffo, 21 anni, ha saputo trasformare la sua grande passione per il ballo in una professione con cui sta girando tutto il mondo. Di tanto in tanto torna a casa a Ceriano Laghetto e qualche giorno fa, facendo visita al sindaco Dante Cattaneo è riuscito anche a coinvolgerlo in un ballo. Luca ha iniziato a ballare quando era ragazzino e subito ha mostrato impegno e dedizione, arrivando ad allenarsi molte ore alla settimana, concentrandosi sul ballo caraibico (salsa, merengue e bachata). Dalla prima scuola di Cesano Maderno ha proseguito con impegno raggiungendo prestigiosi traguardi regionali e nazionali, fino a decollare poi nel firmamento internazionale della danza, perfezionando sempre nuovi stili di danza.

Una vera e propria passione per il ballo

Da quando ha 18 anni, Luca ha fatto del ballo una vera e propria professione, curando corsi di formazione e stage ed esibendosi in diversi locali, non solo in Italia, ma proseguendo anche con lo studio e il perfezionamento. A Parigi ha la base dello studio con cui realizza i video della sua attività, ma poi si sposta spesso, tra le destinazioni anche Russia e Dubai. Balla con Helene, che sarà la sua partner anche per l’esibizione presentata a Italia’s got Talent. “L’ho conosciuto quando ero da poco diventato sindaco e lui era poco più di un bambino, ora lo ritrovo protagonista su palcoscenici internazionali, Luca è un orgoglio di Ceriano Laghetto” -commenta il sindaco Dante Cattaneo, che rilancia l’invito a tutti i cerianesi a seguire le esibizioni di Luca in Tv. L’appuntamento è per questa sera alle 21,15 su Tv8 e Sky Uno.