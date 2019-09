Riccardo Costantino, in centro nella foto

Lunedì 9 settembre è tornato in prima serata su Canale 5 la seconda stagione di Temptation Island VIP.

Temptation Island VIP 2019

Il docu-reality guidato da Alessia Marcuzzi mette alla prova le relazioni di sei coppie ospiti del resort di Relais Is Morus, nel paradiso della Sardegna. A indurre in tentazione i concorrenti nei 21 giorni di permanenza sull’isola sono 27 single con i quali può crearsi un’amicizia più o meno duratura o addirittura far nascere una conoscenza da approfondire nella “vita reale”.

Chi è Riccardo Costantino

Tra i 27 tentatori nel programma tv c’è anche Riccardo Costantino. Il 28enne lo scorso anno ha allenato i 2009 del Legnano Calcio dopo essere stato calciatore e modello. Il pubblico del piccolo schermo lo ha già conosciuto nel programma televisivo di Canale 5 Uomini e Donne, dove è stato corteggiatore di Clarissa Marchese, Desirèe Popper e Rosa Perrotta.