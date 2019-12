Sul palco del Circolo Galileo ci sarà Walzer con uno spettacolo divertentissimo tutto da vivere

Un Jukebox umano di Natale a Canegrate

Sabato 21 Dicembre il Natale arriva al Circolo Galileo Vercesi e per l’occasione Walzer sarà sul palco del Circolo Galileo in veste di JUKEBOX VIVENTE; con lui ci sarà anche una lista di canzoni natalizie che canterà per voi.

Chi è Walzer?

Walzer è un artista a 360° e un musicista dal talento indiscusso; sabato sera tornerà sul palco del Circolo Galileo Vercesicon uno dei suoi spettacoli più divertenti: per una sera si trasformerà in un Jukebox Umano e sarete proprio voi a decidere le canzoni che dovrà cantare!

Come funzionerà il Jukebox Umano del Circolo Galileo?

Davanti al palco troverete una lista con tutte le Hit che potrete far cantare a Walzer. Vi basterà scegliere la vostra preferita, aggiungerla all’elenco di quelle da suonare e il gioco è fatto: il Jukebox la interpreterà per te!



Clicca qui per avere tutte le informazioni sull’evento