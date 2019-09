Un matrimonio scozzese a Parabiago questa mattina, venerdì 20 settembre.

Si è celebrato stamattina nel municipio cittadino. Si sono sposati Vincenzo Nuzzi, classe 1971 nato a Bollate e residente a Parabiago, e la scozzese Carole Anne Burnes, classe 1966.

In una sala consiliare affollata di amici e parenti venuti anche dalla Scozia, i due hanno detto sì, dopo la cerimonia civile tenuta dal vicesindaco Elisa Lonati.

Una vera cerimonia scozzese, in cui lo sposo non ha non potuto indossare il tradizionale kilt… e con lui anche i testimoni della sposa. Tra gli invitati anche la capogruppo della lega Stefania Zerbini.