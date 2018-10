Paesaggi da favola con la neve caduta copiosa in questi ultimi giorni in Valtellina.

Un metro di neve allo Stelvio

La perturbazione che sta interessando il Nord d’Italia e in particolare la Valtellina e Valchiavenna ha portato molta neve. Neve in Valmalenco, a Madesimo, Livigno. Imbiancati tutti i passi alpini. Sullo stelvio oltre un metro di neve fresca.

Sui social

Chi ha la fortuna di trovarsi in quota ed è dotato di connessione internet non ha perso l’occasione per condividere la “dama bianca” con il popolo dei social.

LEGGI ANCHE: A Livigno la prima neve social FOTO

CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTOG GALLERY

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE