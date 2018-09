Un mondo più pulito: l’evento di Legambiente a Cisliano.

Un mondo più pulito: si comincia dalla propria città

E’ stato un sabato impegnativo per grandi e piccini quello del 29 settembre. I più piccoli hanno ripulito il centro storico con i volontari di Legambiente, imparando in primis che è importante non sporcare il mondo, perché è la casa di tutti.

L’inaugurazione del parco urbano

I bambini, con assessori e consiglieri, si sono poi diretti nell’area limitrofa a quella dedicata ai cani per l’inaugurazione del parco urbano con alberi autoctoni. Per i partecipanti gadget e la soddisfazione di aver contribuito a fare la cosa giusta: essere cittadini, seppur in erba, e imprimere la propria impronta per un presente più pulito e un futuro più verde. Sul numero cartaceo di Settegiorni, in edicola da venerdì 5 ottobre, l’articolo completo delle foto dei piccoli volontari e delle zone più colpite dal fenomeno del l’abbandono dei rifiuti.

