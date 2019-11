Da Rho a “Un passo dal cielo”: Matteo Oscar Giuggioli tra i grandi del cinema italiano.

Un passo dal cielo: Matteo Oscar Giuggioli si racconta

Nuova soddisfazione per il giovane attore rhodense Matteo Oscar Giuggioli che dal 10 settembre è uno dei protagonisti della famosa fiction di Rai Uno “Un passo dal cielo”. Matteo interpreta il ruolo di Klaus Moser. Tra le new entry di quest’anno oltre al giovane attore rhodense anche la bravissima Serena Autieri, Beatrice Arnera, Giulia Fiume e Jenny De Nucci oltre ai consolidati Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Pilar Fogliati, Matteo Martari, Enrico Ianniello. Matteo nell’estate appena trascorsa ha girato anche un’altra serie sempre per Rai Uno con Elena Sofia Ricci per la regia di Pappi Corsicato intitolata “Vivi e lascia vivere” e un fiction per Netflix “Sotto il sole di Riccione“. Matteo, rhodense dalla nascita, ha voluto raccontare la sua esperienza, i suoi sogni e le sue passioni a noi di Settegiorni sul numero in edicola da venerdì 22 novembre. Chissà cos’altro ha in serbo per lui il mondo del cinema…