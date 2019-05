Un video per lanciare il 160° della Battaglia. Le celebrazioni potranno contare su un nuovo e suggestivo mezzo per la loro pubblicizzazione: lo annuncia il superpresidente della Pro loco Pietro Pierrettori.

Un video per lanciare il 160° della Battaglia

La Pro Loco Magenta si è avvalsa della collaborazione di due professioniste nel campo dell’immagine e della comunicazione per la realizzazione di un “teaser” (filmato pubblicitario promozionale) , per suscitare interesse ed aspettativa per l’evento. Il filmato, di breve durata, con alcune, suggestive, sequenze incalzanti che rispettano la cronologia storica degli avvenimenti del 4 giugno 1859, fa parte di una realizzazione più importante che sarà strumento di promozione della città e che si affianca alle realizzazioni editoriali che la Pro Loco Magenta ha prodotto nel corso degli ultimi 25 anni.

Il commento di Pierrettori

“Arianna Drago e Giulia Tarantini (Juliet Labdien) che hanno curato il progetto, la regia, scelto le ambientazioni ed effettuate le riprese, ci hanno colpito per il lavoro di ricostruzione e fedeltà storica e l’estrema cura nel significato delle immagini prodotte e che hanno dato vita ad un filmato di grande emozione – spiega Pierrettori -. Un vero e proprio set cinematografico, per una intera giornata, lo scorso 6 aprile, ha animato Casa Giacobbe, Villa Naj Oleari, le cascine e le campagne della vallata di Ponte Vecchio”. Un ringraziamento al Sindaco, Chiara Calati e all’Assessore, Luca Aloi per la concessione delle riprese a Casa Giacobbe e villa Naj Oleari; alla famiglia Vidale per l’utilizzo della Cascina Prinetti”, chiosa Pietro Pierrettori.

Importanti collaborazioni

Nello spirito delle collaborazioni, il più possibile estese, non solo a livello magentino, sono stati coinvolti come attori e comparse, i componenti di Gruppo Storico “Borgo Ponte Nuovo” (Magenta) – Gruppo Storico “Gen. Clèr” (Magenta) – Carosello Storico “Tre Leoni” (Somma L.) – -K.K. J.B. nr.9 (Milano) – Società Storica “8 giugno 1859” (Melegnano) – Gruppo Storico “Najadi” (Milano). Le foto del backstage sono state realizzate da Gianluca Cattaneo di Foto Cine Cattaneo. Ve lo linkiamo ad inizio articolo, il progetto video marchiato Pro loco. Il motto è… condividetelo!

“