Una cena di solidarietà a base di pasta e fagioli

“Il nostro compito storico è di saper stare insieme a tavola. Non basta mangiare: pace vuol dire mangiare con gli altri” queste le parole di don Tonino Bello nell’invitare tutta la comunità al tradizionale appuntamento con la solidarietà attraverso un piatto di pasta e fagioli. La cena si terrà lunedì 14 ottobre, dalle 19.45, in via Castelli Fiorenza 23.

Il menù

Quest’anno la “Caritas Cittadina” propone: aperitivo di ben venuto, antipasto con affettati misti e la tanto attesa pasta e fagioli. per concludere in bellezza frutta fresca e dolce.

Come prenotare

Per la serata di beneficenza si richiede un contributo minimo di 20 euro. Per aiutare l’organizzazione la “Caritas Cittadina” chiede ai commensali di comunicare la loro presenza entro lunedì 11 ottobre alla segreteria parrocchiale di San Vittore oppure contattando:

• LUISA (333-4624905, om_shanti_luisa@virgilio.it)

• GIANCARLO (338-8086792, giancarloghimenton@libero.it)• ORNELLA (335-8000599, ornella.chiesa@hotmail.it)

• CLAUDIO (339-2982516, masseroniclaudio@yahoo.it)

