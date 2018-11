Una Chiesa giovane: Papa Francesco ha voluto un Sinodo “dei” giovani.

Una Chiesa giovane: la comunità cristiana di Legnano e il Sinodo

Papa Francesco ha voluto un Sinodo “dei” giovani, che mettesse al centro dell’attenzione le nuove generazioni e il rapporto tra vita, fede e vocazione. La Chiesa si è messa in ascolto: quali indicazioni sono emerse? La Chiesa di Legnano cosa ha recepito dal Sinodo? L’Ac del Decanato di Legnano propone una chiacchierata con Gioele Anni, giornalista, uno dei giovani protagonisti al Sinodo, e con don Tony Drazza, assistente settore Giovani – Azione cattolica italiana. L’invito è rivolto ai giovani e a tutti coloro che hanno a cuore le nuove generazioni: genitori, insegnanti, educatori, allenatori, sacerdoti, religiosi… L’appuntamento è per domenica 2 dicembre all’Oratorio San Domenico, in via Mazzini 5 a Legnano. Ore 18.00 incontro; ore 20.00 siamo tutti invitati a una “risottata”.