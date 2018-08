Una bella cicogna nel cuore del Parco. “Un mese di degenza al Crfs Lipu “La Fagiana” per salvare questa splendida e difficile Cicogna bianca trovata inerme tra Lodi e Pavia. Esami diagnostici approfonditi e terapie mirate per rimetterla in sesto da una forte anemia e da una intossicazione che sembrava averla condannata”, raccontano i volontari Lipu.

Lipu al lavoro

“I nostri Veterinari hanno creduto nella possibilità di recupero dell’animale e nell’esperienza del Centro e della Lipu, tutto il team del Centro Lipu l’ha accudita nelle fasi di cura e riabilitazione per rendere possibile il rilascio”.

Ora la cicogna è libera

Ora finalmente la libertà, nel torrido clima estivo lombardo e al sicuro Parco nel Ticino, in tempo per la lunga rotta migratoria verso sud: l’Africa.