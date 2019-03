Una corsa non competitiva a Legnano per ricordare Cristina Dall’Orto, venuta a mancare all’età di 60 anni il novembre scorso.

Una corsa non competitiva per Cristina

“Insieme per vincere”: questo il titolo della corsa non competitiva di 5 chilometri che si è sviluppata per le vie di Legnano nella mattinata di domenica 10 marzo 2019 e che aveva come obiettivo ricordare chi era Cristina, in occasione della Giornata Internazionale della donna.

Bibliotecaria guerriera

Cristina Dall’Orto era la storica bibliotecaria comunale di Legnano, tra i fondatori della sezione cittadina di Rifondazione Comunista, membro del collettivo Apazia contro la violenza sulle donne, tra le fila della Cgil funzione pubblica, tra i fondatori dell’Anpi di S.Vittore Olona, attivissima nel centro Il Salice, Santa Teresa, nell’associazione di quartiere Mazzafame così come nella Rete antifascista Altomilanese e di recente componente della vocal band “Voci del Partigiano”.

Tante le dimostrazioni di affetto

Tante le persone che hanno partecipato e che hanno voluto ricordare ancora una volta Cristina Dall’Orto, amata bibliotecara. Tra i partecipanti anche le quattro sorelle (nella foto qui in basso, da sinistra, Letizia, Grazia, Isabella e Alessandra).

