Sarà una domenica dal tempo instabile in tutta la Lombardia. Con possibilità di rovesci e temporali sulla Brianza, in particolare al mattino. Poi dal pomeriggio la situazione migliora.

Le previsioni meteo per oggi

Domenica con possibilità di alcune perturbazioni, anche in Brianza, quella di oggi 12 agosto. Secondo gli esperti al mattino avremo tempo irregolarmente nuvoloso sulle zone centro/occidentali e settentrionali della regione. In particolare i temporali potrebbero verificarsi su Varesotto, Brianza, Comasco, sud/ovest Pavese, Lecchese, Valchiavenna, ovest Valtellina, nord Bergamasca. Sulle pianure del centro ed est della regione invece più soleggiato od al più nuvolosità variabile.

Nel pomeriggio in tempo dovrebbe subire un parziale miglioramento con prevalenza di sole in pianura. Mentre potrebbe essere localmente instabile sulla fascia prealpina e parte di quella alpina. In serata è previsto il ritorno delle nubi nelle zone occidentali con rovesci e temporali a macchia di leopardo nella tarda serata su alte pianure occidentali e zone prealpine/pedemontane. Temp max 28/29 gradi su ovest regione, 30/32 su est regione.

