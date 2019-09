L’invito ai neolaureati abbiatensi per una serata di “benvenuto nel mondo le lavoro”

Iscrizioni aperte per i neolaureati abbiatensi

L’ Associazione Docenti Università di Pavia e Milano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso, intende organizzare un evento per dare il benvenuto alle nuove generazioni che hanno raggiunto il prestigioso traguardo della laurea: pertanto sono lieti di invitare tutti coloro che si sono laureati negli anni accademici 2016-17, 2017-18 e 2018-19, sia con laurea triennale sia con laurea magistrale, residenti in Abbiategrasso, a presentare domanda di partecipazione.

Una importante occasione

La data dell’evento verrà comunicata agli iscritti non appena raggiunto il numero minimo di adesioni. Nel corso della serata – a cui saranno invitati autorevoli rappresentanti dell’università, delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle professioni – ogni partecipante avrà l’opportunità di presentarsi al mondo del lavoro e ai propri concittadini, al fine di condividere opportunità e prospettive per il futuro.

Per aderire all’iniziativa è necessario restituire il modulo compilato, presentandolo a mano direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra di piazza Marconi 3 (aperto al pubblico lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45, martedì dalle 9.15 alle 13.45 e mercoledì dalle 16 alle 18). E’ anche possibile spedirlo via email all’indirizzo urp@comune.abbiategrasso.mi.it