Una firma storica durante la festa delle associazioni. Durante l’evento di domenica 29 settembre è stato sottoscritto, allo stand della biblioteca comunale ‘Oriana Fallaci”, il Patto per la lettura tra il Comune di Magenta e le prime undici realtà, tra associazioni culturali e soggetti privati, che insieme faranno rete per promuovere sempre più la lettura come valore riconosciuto e condiviso in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e per attivare nuove iniziative.

Come ha ricordato il Sindaco Chiara Calati, firmatario per il Comune, la firma del Patto é una delle azioni collegate al riconoscimento di “Città che legge’ conseguito da Magenta per il biennio 2018-2019. Presente alla sottoscrizione Marcello Mazzoleni, vicepresidente di Fondazione per Leggere di cui la nostra biblioteca fa parte.

In piazza ben 80 associazioni

Durante la giornata ben 80 delle circa 200 associazioni cittadine hanno voluto prezenziare con un proprio stand e presentando le proprie attivitá durante la festa a loro dedicata, coordinata dalla Pro Loco di Pietro Pierrettori e giunta alla ventiquattresima edizione. Una bella giornata cui non hanno mancato di partecipare il Sindaco Chiara Calati, le autorità cittadine, don Giuseppe Marinoni, le forze dell’ordine e i tanti volontari che ogni giorno, con passione e impegno, si dedicano agli altri e alla crescita della città. Venerdì un ampio servizio su Settegiorni Magenta.