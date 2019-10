“Un’Italia più verde, giusta e competitiva”: queste le proposte del Pd presentate ai cittadini dal circolo di Cuggiono con un gazebo in piazza.

“Un’Italia più verde, giusta e competitiva”: il gazebo

In piazza il circolo Pd di Cuggiono per essere presenti nei luoghi della vita delle persone. Gli iscritti hanno incontrato i cittadini e distribuito una informativa con le proposte del partito per “Un’Italia più verde, giusta e competitiva”.

Le proposte

Fra le proposte presentate quelle per le famiglie propongono un piano per rendere gratuite le spese sostenute per i primi mille giorni di vita dei bambini; azzerare i costi dell’istruzione dall’asilo nido all’università per i nuclei famigliari con redditi medio bassi. Altra proposta un piano per sostenere nel prossimo triennio 100mila progetti di autoimpiego e di investimento per i giovani. Incentivi green per le piccole e medie imprese, infrastrutture che possono rilanciare lo sviluppo e trasformare l’economia italiana in maniera sostenibile per rispettare l’ambiente e creare lavoro. Importante per il presidente del circolo, Edoardo Porro, è il contatto con la gente ed è soddisfatto perchè parecchi cittadini si sono avvicinati al gazebo.

