Secondo appuntamento del ciclo “Europa: Tracce e Orizzonti” per capire, approfondire e parlare sia delle contraddizioni che di quanto l’Europa ha fatto e potrà fare.

Martedì 16 ottobre alle 21, incontro con Giuseppe Sciortino, sociologo, sul tema “Rebus immigrazione, una costante nella storia Europea”.

Urbanamente al Bramante

Con il sostegno della Fondazione Comunitaria Ticino-Olona e in collaborazione con l’Istituto e gli studenti, la serata si terrà nell’auditorium del Bramante in via Trieste 70. L’incontro con Mauro Magatti è stato anticipato a venerdì 26 ottobre in Aula Consigliare a Magenta.

