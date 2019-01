Urbanamente ritorna a tutta filosofia. Martedì 15 gennaio il primo incontro della stagione 2019 UrbanaMente Cultura sul tema “E’ il tempo”, al CinemateatroNuovo di Magenta.

Urbanamente e il tema del tempo

“Dopo Einstein il tempo non esiste più. Non perché il suo baffo prorompente abbia varcato lo spaziotempo, ma perché, per primo, ha dimostrato che il tempo consiste essenzialmente nella percezione che di esso si ha e, in quanto tale, che è del tutto soggettivo e dunque non misurabile univocamente, almeno quanto a simultaneità e durata degli eventi. È decisamente una rivoluzione la cui portata va ben al di là del settore di competenza dei fisici teorici… vale perciò la pena di capirne un po’ di più, per esempio ascoltando Federico Laudisa, filosofo e professore all’Università degli Studi di Milano – Bicocca”, dicono dall’associazione.

Serata con Invernizzi

Il ricco calendario di Urbanamente prosegue martedì 22 gennaio alle 21 con Marco Invernizzi, studioso del linguaggio filmico, con “Le immagini che finiscono. Cinema e tempo”, sempre al CinemaTeatroNuovo, di Magenta.