Uso del defibrillatore: formati 50 cittadini a Palazzo Leone da Perego a Legnano.

Si è concluso il corso BLSD (abilitante all’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno) tenutosi

a Palazzo Leone da Perego, in tre serate, a cavallo tra novembre e dicembre.

Il corso, consistente in una parte teorica e una pratica, ha formato e abilitato circa 50 cittadini al

corretto utilizzo del Dae e all’esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) su

persone in stato d’incoscienza e di arresto respiratorio.

Promosso dal Comune, il corso si è avvalso dei volontari dell’Associazione

Sessantamilavitedasalvare Altomilanese ODV, impegnata anche nel controllo e nella manutenzione

degli 11 Dae comunali presenti a Legnano e dislocati nei seguenti punti:

 Tennis Via Cairoli

 Polizia Locale Via Magenta

 Piazza Monte Grappa

 Largo Medaglie d'oro

 Stazione FS

 Via Oberdan

 Centro Sociale Mazzafame Via dei Salici 9

 Area Cantoni

 Servizi Sociali Via XX settembre 30

 Via Fogazzaro

 Biblioteca via Cavour 3/A

Dove sono i Dae a Legnano?

E’ possibile visionare la mappa completa dei Dae istallati in città anche da altri soggetti (ditte,

condominii, impianti sportivi, farmacie, parrocchie…) sul sito dell’Associazione: www.sessantamilavite.it