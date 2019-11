Vaccinazione antinfluenzale: è attiva la campagna 2019/2020. Ecco tutte le informazioni per Busto Garolfo.

Vaccinazione antinfluenzale: le date

L’iniziativa, realizzata dal Comune di Busto Garolfo con la collaborazione di Gst Centro medico di Busto Garolfo e il Gruppo anziani e pensionati, avrà sede al primo piano del Centro sociosanitario in via 24 maggio, 17.

Già questa settimana, il servizio è stato attivo l’11, 12, 13 e 14 novembre. La prossima settimana, lo stesso sarà disponibile da lunedì 18 a giovedì 21 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16.

Chi non avrà la possibilità di effettuare la vaccinazione nei giorni indicati potrà accedere al servizio anche il 26 e il 28 novembre e il 3 e 5 dicembre, dalle 15 alle 16.

