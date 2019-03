“Vacciniamoci dalle bufale” incontro su come difendersi dalle fake news e non solo

“Vacciniamoci dalle bufale” cos’è?

Oramai su giornali e telegiornali si parla sempre più frequentemente di fake news, bufale, de-buking e click-baiting. La condivisione di notizie false è fonte di danni enormi, per questo bisogna saperle riconoscerle. “Vacciniamoci dalle bufale” è un incontro dove verrà spiegato come riconoscere queste bufale e avere consapevolezza di cosa si sta leggendo.

Che cosa verrà trattato?

L’evento toccherà varie tematiche, tra cui: “Chi produce le bufale? Perché? Chi ci casca? Che cosa le contraddistingue? Che effetti hanno? In che modo è possibile arrestare il fenomeno?”

Chi sarà il relatore?

A tenere l’evento sarà Rodolfo Rolando, specialista in marketing, volontario CICAP e autore di numerosi articoli per QueryOnline. Cercherà di insegnarci come rispondere alle domande sopraelencate. Come è importante tenere sotto controllo la salute del nostro corpo, è altrettanto importante avere a cuore la nostra “igiene digitale”.

Dove e quando?

“Vacciniamoci dalle bufale” si svolgerà venerdì 5 aprile nella Cascina del Sole, in via Monte Grappa 2, Bollate (Mi). L’orario di inizio è fissato per le 20.45, con ingresso libero. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE