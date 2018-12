Valori in campo quest’anno si fa ancora più grande. Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha assegnato 150mila euro a 22 tra società e associazioni sportive protagoniste del territorio milanese, triplicando il numero di soggetti coinvolti

rispetto al 2017.

Torna Valori in campo

“Abbiamo deciso di ampliare la portata dell’iniziativa – commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP – per offrire a tutto il territorio della Città metropolitana di Milano nuove opportunità di crescita nel segno dello sport e dell’inclusione. Puntare sui giovani, sull’attenzione all’ambiente e sulla forza dei valori educativi che lo sport riesce a trasmettere costituisce una potente

spinta verso una società di cittadini consapevoli e attenti a ciò che li circonda”.

Oltre quattromila atleti

Oltre 4.000 atleti coinvolti, dall’infanzia fini alla maggiore età. 880 incontri nelle scuole del territorio per diffondere una cultura sportiva responsabile. 55 Borse per lo Sport e un programma di attività educational sul tema dell’acqua, cui si aggiungono 4 progetti destinati ai ragazzi diversamente abili. E ancora, 30 gli eventi previsti al Parco Idroscalo, il Mare di Milano, oltre a un calendario fitto di

manifestazioni sportive, tornei, camp e feste nei 22 comuni interessati. 22 società e associazioni sportive tra basket, calcio, rugby, pallavolo, atletica, subacquea, kayak, danza moderna, corsa podistica, per altrettanti progetti da sviluppare nel prossimo biennio.

Sono questi i numeri di Valori in Campo, progetto di Gruppo CAP nato per vincere la sfida della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale facendo leva sul binomio giovani e sport, giunto al suo terzo anno. L’obiettivo è ambizioso: promuovere la cultura dell’ambiente, condividendo con le nuove generazioni del territorio milanese i principi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable

Development Goals) dell’Agenda 2030, con particolare attenzione al diritto di accesso all’oro blu come diritto umano fondamentale e alla gestione dell’acqua secondo un modello davvero sostenibile.

La presentazione al Coni

Valori in Campo è stato presentato in veste ufficiale oggi, martedì 4 dicembre a Palazzo CONI a Milano, alla presenza delle rappresentanze dei giovani atleti, dei comuni, dei sindaci e delle società sportive, del vicepresidente lombardo del CONI, Alessandro Vanoi, e di Alessandro Russo, che ha illustrato il progetto e le finalità di responsabilità sociale cui mira. Principi quali rispetto, passione, fiducia, comunità, partecipazione, coraggio e vicinanza rappresenteranno il codice di comportamento che definisce lo spirito dell’iniziativa, e che dovrà essere

adottato dalle squadre delle ventidue società sportive coinvolte. Proprio “quei valori in campo” che ispirano quotidianamente le attività di Gruppo CAP nel suo rapporto con il territorio e con le comunità che lo abitano.

“Valori in campo 2018/2020, la sostenibilità in gioco” è il bando con il quale Gruppo CAP ha selezionato i migliori progetti che hanno dato risalto allo sport di squadra, inteso come strumento di crescita e socializzazione, promuovendo l’inclusione e l’accesso allo sport, come diritto di tutti i giovani con particolare attenzione alle fasce a rischio (bambini e ragazzi economicamente svantaggiati, malati, disabili). Tra le iniziative richieste alle società e associazioni partecipanti c’erano infatti progetti volti all’integrazione e alla lotta alle discriminazioni. Il criterio di selezione ha inoltre posto l’accento su iniziative pensate per sostenere una sana e corretta alimentazione, l’uso responsabile delle risorse naturali o su manifestazioni sportive con criteri di sostenibilità ambientale. Oltre alla condivisione di un codice di valori, il programma che sta per partire prevede una serie di azioni di responsabilità sociale, tra cui progetti scolastici che mirano a diffondere la cultura sportiva nelle scuole del territorio, camp estivi e iniziative a favore di ragazzi diversamente abili. Verranno assegnate inoltre 55 Borse per lo Sport, grazie alle quali verranno sostenuti i costi di accesso alle attività sportive.

I partecipanti

Qui l’elenco delle 22 società sportive e le rispettive attività:

1. A.S. DIL. GEAS BASKET Comune di Sesto San Giovanni (Rugby)

2. A.S. GIANA ERMINIO S.r.l. Comune di Gorgonzola (Calcio)

3. POWERVOLLEY MILANO 2,0 S.S.D.R.L. Comune di Pessano con Bornago (Volley)

4. RUGBY PARABIAGO Comune di Parabiago (Rugby)

5. ASA ASD Comune di Cinisello Balsamo Multisport (Calcio, Basket, Volley, Danza moderna)

6. C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL ASD Comune di Corbetta (Basket)

7. SCUBA ENTERTAINMENT ASSOCIATION SUB Comune di Peschiera Borromeo (Subaquea)

8. VOLLEY RIOZZO Comune di Cerro al Lambro (Volley)

9. ASD LA RETE BUSTO GAROLFO Comune di Busto Garolfo (Calcio)

10. BASKET PIOLTELLO Comune di Pioltello (Basket)

11. MARTESANA VOLLEY COLOGNO Comune di Cologno Monzese (Volley)

12. RUGBY MILANO Comune di Segrate (Rugby)

13. ASD TREZZANO BASKET Comune di Trezzano sul Naviglio (Basket)

14. A.S. DIL. CM BASKET ‘84 Comune di Cassina de Pecchi (Basket)

15. ASD I FADANA Comune di Inzago (Camminata/corsa ludico-sportiva)

16. ASD SGEAM ROZZANO Comune di Rozzano (Volley)

17. ASD UPN Comune di Nerviano (Calcio, Basket, Volley, Danza moderna)

18. U.S.D. ZIVIDO CALCIO Comune di San Giuliano Milanese (Calcio)

19. FCD RHODENSE Comune di Rho (Calcio)

20.NAVIGLIOSPORT CLUB Comune di Zibido San Giacomo (kayak)

21.RICCARDI ACADEMY ASD Comune di Settimo Milanese (Atletica)

22.VILLA CORTESE VOLLEY Comune di Villa Cortese (Volley)