Vanzaghello, è stata ufficializzata in questa settimana la nuova associazione culturale “Rinascita Vanzaghellese”,

Vanzaghello, “Ridiamo colore al paese”

Il gruppo, che ha come presidente Barbara Gentile, e come segretario Edoardo Zara, è nato per volontà di circa una ventina di soci, tra cui spiccano i nomi dell’assessore di Turbigo Fabrizio Allevi e del volto noto Arconte Gatti. “Rinascita Vanzaghellese – dichiara il gruppo – è un’associazione culturale che ha preso vita in Vanzaghello con l’obiettivo di donare nuovo sviluppo e nuova veste ad un paese che ha perso smalto, ma lo vuole ritrovare. È composta da uomini e donne di diversa età, che metteranno a disposizione il loro tempo e le loro energie per ridare vigore e tornare ad emozionare il paese”. Come scritto sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, la presentazione ufficiale avverrà domenica 3 marzo alle 11.30 in piazza Sant’Ambrogio con un evento inserito nel progetto “L’Alfabeto delle Emozioni”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE