Sul sito del Comune l’invito a un Capodanno senza botti.

Vedano Olona, niente scoppi

Attenzione agli animali, niente botti a Vedano Olona. Sul sito del Comune, pubblicato un invito a festeggiare il Capodanno con un occhio di riguardo per gli animali domestici. Sono loro, infatti, a soffrire gli effetti delle esplosioni di petardi e fuochi d’artificio. “Sei caldamente invitato a non fare esploder petardi, fuochi artificiali o qualsiasi altro artificio pirotecnico fino al 6 gennaio 2019 su tutto il territorio comunale a causa dello spavento procurato agli animali, in particolare per quelli d’affezione, e considerato inoltre il sensibile contributo all’inquinamento atmosferico nonchè la pericolosità degli esplosivi.

