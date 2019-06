Per venerdì 7 giugno 2019 è stato indetto uno sciopero dalle 9 alle 16:59 a cui potrà aderire il personale di Trenord. L’agitazione è stata proclamata da Orsa Ferrovie.

Venerdì 7 giugno nuovo sciopero dei treni

“Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni” fanno sapere da Trenord, “Si precisa che le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle ore 21, non sono coinvolte dallo sciopero”.

Informazioni utili

Viaggeranno i treni che, con orario di partenza dalla stazione di origine prima delle 9, arrivino alla destinazione finale entro le 10. Autobus sostitutivi “no-stop”saranno istituiti limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio” in caso di non effettuazione dei treni. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.