Venerdì per il futuro, chiamato anche sciopero scolastico per il clima oppure Fridays For Future, Youth for Climate o Youth Strike 4 Climate, è un movimento internazionale di protesta composta da alunni e studenti che decidono di non frequentare le lezioni per manifestare. I ragazzi e i bambini chiedono e rivendicano azioni per prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico.

Venerdì per il futuro: anche i bambini di Pero aderiscono

“Oggi ci siamo riuniti qua perché vogliamo sostenere tutti i ragazzi del mondo che stanno manifestando per un futuro migliore…. non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”. Anche i bambini della quinta elementare di Pero hanno aderito con canti e slogan, nel cortile della loro scuola, alla giornata di protesta contro il riscaldamento globale e il cambiamento climatico .

